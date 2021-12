Lecce e Sampdoria de Adrien Silva avançam para os 'oitavos' da Taça de Itália

O Lecce bateu esta quinta-feira o Spezia e está nos oitavos de final da Taça de Itália de futebol, nos quais vai defrontar a Roma de José Mourinho, enquanto a Sampdoria afastou o Torino e vai medir forças com a Juventus.

Na deslocação ao terreno do Spezia (17.º classificado da 'Serie A'), o Lecce, que é terceiro na segunda Liga transalpina, surpreendeu e venceu por 2-0, com golos do avançado polaco Litskowski (43) e do defesa italiano Calabresi (55), assegurando a passagem à próxima fase da prova.

Já a Sampdoria fez valer o 'fator casa' para derrotar o Torino por 2-1, com o veterano ponta de lança Fábio Quagliarella (16) e Valério Verre (60) a marcarem para a formação onde atua o internacional português Adrien Silva, que foi lançado ao intervalo, e Rolando Mandrágora (54) a fazer o único golo dos visitantes.

O emblema de Génova vai defrontar a Juventus nos 'oitavos'.