Lecco subiu à Serie B... mas vai jogar a 230 quilómetros de 'casa'

Mais de 50 anos depois, a pequena cidade de Lecco, no norte de Itália, vai contar com uma equipa nos campeonatos profissionais italianos, no caso a jogar a Serie B. Contudo, este regresso tem uma particularidade que torna toda esta situação em algo bem distinto. É que, por não ter um estádio com condições para receber os jogos, o Calcio Lecco 1912 vai ser obrigado a disputar todas as suas partidas caseiras a mais de 200 quilómetros de distância, na distante cidade de Pádua.Esta situação levou mesmo a uma primeira rejeição de inscrição por parte da Liga italiana, pois o clube não apresentou uma solução no prazo regulamentar. Houve um recurso - o argumento apresentado passou pelo facto de ter disputado o playoff e, por isso, ter tido menos tempo para tratar do assunto - e a inscrição viria a ser aprovada, depois do Lecco encontrar no Estádio Euganeo, casa do Padova (com capacidade para 32 mil adeptos), a sua nova casa.Até agora o Calcio Lecco 1912 atuava no pequeno estádio Rigamonti-Ceppi, com lotação para apenas 5 mil espectadores e com condições básicas que apenas permitiam jogar nos escalões inferiores. Caso esta situação não tivesse sido resolvida, as novas regras aplicadas em Itália poderiam fazer o clube não só não subir como... até descer à Serie D!