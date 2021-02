Leonardo Semplici é o novo treinador do Cagliari

O Cagliari anunciou, esta segunda-feira, a contratação do treinador Leonardo Semplici até junho de 2022, substituindo no cargo Eusebio Di Francesco, demitido devido aos maus resultados da equipa, que segue em zona de despromoção na liga italiana.

"O Cagliari anuncia que confiou a responsabilidade técnica da primeira equipa a Leonardo Semplici, que assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2022", pode ler-se no comunicado emitido pelo clube da Sardenha, 18.º classificado da Serie A, a cinco pontos do Torino, primeira equipa em zona de não despromoção. Semplici tinha saído da SPAL no ano passado.

Eusebio Di Francesco, ex-treinador do Sassuolo (de 2012 a 2017) e da Roma (de 2017 a 2019), de 51 anos, chegou ao Cagliari no verão passado e, após um início razoável de campeonato, viu a sua equipa entrar numa espiral negativa com 16 jogos sem vencer, desde 07 de novembro, somando apenas um ponto nas últimas 10 partidas.