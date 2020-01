«Levante a mão quem fez 11 golos em 7 jogos»: Juve reage à veia goleadora de Ronaldo na Serie A

Cristiano Ronaldo segue imparável na Serie A. O avançado português assinou dois golos no triunfo (2-1) da Juventus na receção ao Parma de Bruno Alves e voltou a aproximar-se de Immobile, avançado da Lazio que soma 23 golos apontados, na lista de melhores marcadores do campeonato.





Momentos após o final do encontro, que colocou a 'Vecchia Signora' ainda mais líder da prova - segue agora com 51 pontos, face aos 47 do Inter -, o emblema bianconeri recorreu às redes sociais para enaltecer a veia goleadora do craque português, que aumentou este domingo para 16 o número de golos marcados na prova."Levante a mão quem fez 11 golos em 7 jogos pelo Calcio [Serie A]", pode ler-se na publicação partilhada pela Juventus através da sua página oficial para falantes de língua portuguesa.