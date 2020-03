Líder da arbitragem em Itália quer garantias: «Não vamos mandar árbitros arriscar as suas vidas»

O presidente da Associação de Italiana de Árbitros exige garantias da parte das entidades que regem o futebol no país, caso decidam fazer regressar as competições nos próximos tempos. Marcello Nicchi diz que não quer ver árbitros a arriscarem as suas vidas.





"Antes de pensarmos nisso [regresso do futebol] temos de nos concentrar no presente e na luta que estamos a travar contra o coronavírus. Os árbitros são pessoas de regras, como sempre respeitaremos aquilo que for determinado pelo governo ou pela federação. Mesmo no meio deste drama, estamos a trabalhar na perspetiva de haver um recomeço, mas a data em que isso acontecerá não depende de nós", considerou aquele responsável à 'Radio Sportiva'."Estamos prontos para reiniciar 'o motor' mas não podemos mandar árbitros arriscarem as suas vidas. Precisamos de garantias. Neste momento está tudo parado, toda a gente está em casa, mas estaremos a postos, não obstante este momento difícil. Queremos ser protagonistas da reconstrução", acrescentou.