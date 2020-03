Líder da Juventus arrasou Atalanta

Andrea Agnelli é uma personalidade controversa e voltou a fazer ‘estalar o verniz’ em Itália. O presidente da Juventus questionou a presença da Atalanta na Champions, isto por ser uma equipa... "sem histórico".

"Respeito muito o que a Atalanta está a fazer, mas não têm historial internacional nenhum… Tiveram uma boa época e de repente ganham acesso direto à maior competição europeia de clubes. Acham isso correto?", disse, no evento ‘Business of Football Summit’, em Londres. Para Agnelli era a equipa de Paulo Fonseca que devia estar na Champions. "A Roma, que tanto contribuiu para o ranking europeu de Itália, não pode ficar de fora só por uma má época. Os danos financeiros são tremendos e nós temos de proteger os investimentos".





O dirigente italiano voltou a defender a Super Liga Europeia e deu o exemplo do FC Porto. "A questão é: como dar ao FC Porto, Celtic ou Ajax uma ferramenta para crescerem face às limitações dos seus mercados nacionais? Se um país fica para trás por causa da sua fraqueza ou dimensão do mercado, temos de encontrar uma solução para manter esses clubes no sistema. Estamos a falar de clubes que venceram a Liga dos Campeões no passado". Quem não perdeu tempo a responder foi o presidente de Bérgamo, Giorgio Gori. "À elite dos ricos e famosos, prefiro o mérito daqueles que ganham em campo, mesmo que representem uma pequena cidade da província. Chegámos à Europa com suor. Chama-se desporto".