Presidente da Lazio quer retomar a época: «A nossa história é feita de 'pão e jogos de circo'»

Itália tem sido um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus e as opiniões quanto ao regresso imediato do futebol no país dividem-se. Mas para o presidente da Lazio é "indispensável" que a bola volte a rolar e que a temporada seja finalizada.



"Aqueles que se opõem claramente não sabem do que estão a falar. O futebol em Itália é uma grande indústria e gera 1,2 mil milhões de euros em impostos. E todos sabem que o futebol tem repercussões outros desportos", afirmou Claudio Lotito em declarações à 'TGR Lazio Rai'.



O líder do clube de Roma não quer, contudo, avançar possíveis datas para retomar a Serie A. "Não quero entrar em discussões com algo que está a ser debatido ao nível governamental e das instituições desportivas. Mas o futebol também tem um grande valor social e a nossa história, a história dos romanos, é feita de 'pão e jogos de circo'. E essa é outra razão para refletirmos sobre o que deve ser feito", justificou Claudio Lotito.



Quando o campeonato foi suspenso a Lazio estava no 2º lugar da Serie A a um ponto da líder Juventus e o presidente laziale espera que a equipa mantenha "a mesma determinação e vontade de alcançar os objetivos" quando o campeonato for retomado.