Liga Italiana declara guerra à pirataria e avança com várias medidas

A Liga Italiana declarou guerra à pirataria e vai avançar com uma campanha de sensibilização para o que chama de "flagelo", bem como pedir que o combate a este fenómeno seja reforçado e endurecido.Estima-se que entre os utilizadores adultos de Internet naquele país, a incidência da pirataria supera os 60 por cento. A Liga Italiana quer reduzir o tempo que demora a bloquear as plataformas de IPTV por parte dos fornecedores de Internet, bem como a aplicação de sanções mais pesadas aos infratores. Foi ainda criada a hashtag 'stopiracy', que será exibida numa campanha na primeira jornada do campeonato transalpino."A Serie A está na linha da frente para enfrentar o flagelo da pirataria. Temos de defender o futebol destes ataques criminosos e fazer ver a quem usa descodificadores ilegais que estão a cometer um crime real", referiu Gaetano Miccichè, presidente da Liga Italiana.Segundo dados revelados por aquele organismo, em 2018 registaram-se 578 milhões de atos piratas em Itália e cerca de cinco milhões de pessoas acederam ilegalmente a conteúdos audiovisuais como filmes, séries e programas de desporto e entretenimento. Estima-se que o impacto destes atos no PIB atinja os 455 milhões de euros.O cartaz da campanha antipirataria mostra um estádio abandonado com apenas um espectadore nas bancadas, acompanhado da mensagem 'a pirataria mata o futebol'.