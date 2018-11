Liga italiana promove iniciativa contra a violência de género

Os jogadores da liga italiana vão competir no próximo fim de semana com uma marca vermelha pintada na cara, no âmbito de uma iniciativa promovida pela Série A contra a violência de género.A campanha, lançada em colaboração com a WeWorld Onlus, organização italiana que defende os direitos das crianças e das mulheres, designa-se 'Um cartão vermelho à violência' e levará os jogadores das 20 equipas da Serie A a entrarem em campo com uma marca vermelha na face."A propósito do dia Internacional da Violência contra as Mulheres, a Serie A apoia a WeWorld OnLus, organização que defende, há 20 anos, os direitos das mulheres e das crianças em risco, para combater todo o tipo de injustiça sobre o universo feminino", indica o comunicado publicado pela liga italiana.A iniciativa chega numa altura em que os casos de violência de género estão a aumentar. Em Itália, uma em cada três mulheres é vítima de violência, pelo menos uma vez na vida, por parte do companheiro, ex-companheiro ou familiar, segundo a liga italiana."O fenómeno da violência contra as mulheres está a alcançar níveis dramáticos e inaceitáveis. Teremos que nos empenhar para acabar com esta tragédia e o futebol está pronto para dar a sua contribuição", afirmou o presidente da liga, Geatano Micciché.Esta será a segunda edição desta iniciativa, que já foi promovida na temporada passada.