Llorente e Nacho estão na mira de Paulo Fonseca

Com Edin Dzeko e Patrik Schick de saída da Roma, Paulo Fonseca procura alternativas para o ataque e Fernando Llorente é forte hipótese. O espanhol de 34 anos está livre, após o fim da ligação ao Tottenham, e só aguarda o desfecho das negociações com os dois avançados, pretendidos pelo Inter e Leverkusen, respetivamente. Higuaín é, de qualquer forma, a prioridade do técnico português, embora esteja a ser difícil convencer o argentino a trocar a Juventus pela Roma. Tal como está complicado o acordo com o Tottenham para a transferência do central Alderweild. Daí que Nacho, pouco utilizado do Real Madrid, surja como opção.

Triunfo em Lille

À margem do mercado, a Roma apadrinhou a apresentação do Lille e venceu por 3-2. Diante de José Fonte e Edgar Ié, marcaram Ünder, Zaniolo e Cristante pela equipa de Fonseca. Weah e Luiz Araújo fizeram os golos dos franceses.