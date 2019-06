Lothar Matthäus: «James disse-me que Ronaldo o quer na Juventus»

Antigo colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, James Rodríguez poderá em breve voltar a partilhar balneário com o avançado português, agora na Juventus. Pelo menos é isso que o próprio CR7 deseja, isto segundo a revelação feita esta sexta-feira pelo alemão Lothar Matthäus, que ao jornal 'AS' revelou uma conversa que manteve com o colombiano.





"Falámos há duas semanas, durante a celebração do título na Bundesliga. Vejo-o a jogar na Juventus... É muito amigo do Cristiano Ronaldo e disse-me até que tem estado em contacto com ele. Nessas conversas o Ronaldo ter-lhe-á dito que o queria na Juventus", revelou o antigo jogador dos bávaros, que na mesma declaração admitiu entender o porquê de CR7 desejar o colombiano na Vecchia Signora: "O Ronaldo pode marcar mais e ambos podem brilhar".Lembre-se que James Rodríguez esteve nas duas últimas temporadas cedido ao Bayern Munique, devendo em 2019/20 apresentar-se no Real Madrid, ainda que a sua continuidade nos merengues ainda seja incerta.