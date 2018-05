Em 2015, então com 37 anos, Alessandro Lucarelli decidiu ‘morrer’ com o Parma, o clube da sua cidade natal. Nesse ano, o histórico emblema italiano – cujo palmarés inclui quatro troféus europeus e por onde passaram Buffon, Cannavaro, Thuram, Crespo ou mesmo os internacionais portugueses Fernando Couto, Paulo Sousa e Sérgio Conceição – caiu diretamente para a Serie D, devido aos problemas financeiros, que o conduziram à falência. Ainda assim, o defesa resolveu não abandonar o barco, ir ao fundo e, apenas três anos depois, está de volta à elite, numa ascensão meteórica inédita no calcio.

"Eu nem acredito nisto, em três anos fizemos algo incrível, fora do comum. Este é um grande prémio para o povo de Parma, nunca desisti deles. Disse que o Parma voltaria à Serie A e consegui cumprir com a minha promessa. Agora já posso parar", declarou o Alessandro Lucarelli, em lágrimas, logo após a jornada da subida, alcançada graças à vitória sobre o Spezia e ao empate do Frosinone com o Foggia, por 2-2, resultado obtido aos 89 minutos. "Quando o Frosinone fez o 2-1, sentimo-nos quase mortos e já estávamos a pensar no playoff. Então ouvimos os adeptos a vibrar e e não sabíamos o que estava acontecendo. Ninguém conseguiria imaginar um final como este: parecia tudo perdido. Isto é o culminar de um percurso iniciado há três anos. Sempre nos reerguemos. Estou orgulhoso por ter sido o seu capitão", vincou, emocionado, o defesa prestes a fazer 41 anos.

Autor: Aurélio de Macedo