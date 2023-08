O técnico Luciano Spalletti é o novo selecionador italiano, sucedendo a Roberto Mancini, que abandonou o cargo de forma inesperada na semana passada, anunciou a federação italiana (FIGC), em comunicado no seu site oficial.

Spalletti passa oficialmente a ter o estatuto de selecionador italiano a partir de 1 de setembro e vai assinar um contrato até 2026, período de abrange o Euro'2024, que vai decorrer na Alemanha, e o Mundial'2026, agendado para Estados Unidos, Canadá e México.

"A seleção precisava de um grande técnico e estou muito feliz por ele ter aceitado o nosso convite. O seu entusiasmo e sua experiência serão fundamentais para os desafios que aguardam a Itália nos próximos meses", disse o presidente da FIGC, Gabriele Gravina.

O técnico de 64 anos, apesar de estar sem clube, é atualmente o campeão italiano de clubes, tendo levado o Nápoles à conquista da Serie A em 2022/23.

Na semana passada, Mancini, com surpresa, anunciou a sua demissão do comando da Squadra Azzurra, cargo que ocupava desde 2018, ainda mais depois de, recentemente, ter também assumido as funções de coordenador das seleções jovens (sub-20 e sub-21). Mancini levou a Itália à conquista do Euro'2020, mas falhou o acesso o Mundial2022, que decorreu no Qatar, no segundo Campeonato do Mundo seguido sem a presença transalpina.

Spalletti vai viver a sua primeira experiência de futebol de seleções, depois de uma longa carreira, em que passou por Inter Milão, Roma e Udinese, e também pelo Zenit São Petersburgo, da Rússia, além do Nápoles. Contudo, a sua chegada à seleção italiana poderá não ser pacifica, já que o Nápoles, no final da temporada e ainda com um ano de contrato, deixou sair o técnico a custo zero, com a promessa que este iria estar, pelo menos, um ano ser treinar.

O treinador toscano vai estrear-se em setembro na dupla jornada de apuramento para o Euro'2024, primeiro na Macedónia do Norte (9), equipa que afastou os transalpinos do último Mundial, e depois na receção à Ucrânia (12). A Itália é terceira classificada do Grupo C de apuramento, com três pontos em dois jogos, num agrupamento que inclui também Inglaterra e Malta.