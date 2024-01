Luciano Spalletti eleito o melhor treinador em Itália na época 2022/23

O treinador Luciano Spalletti, que levou o Nápoles ao terceiro título italiano da sua história, foi eleito esta segunda-feira, pelos seus pares, como o melhor técnico da Serie A em 2022/23, foi hoje anunciado.

Luciano Spalletti, de 64 anos, atual selecionador de Itália, conquistou o prémio 'Panchina d'oro' ('banco de ouro', em português) pela segunda vez na sua carreira, depois de lhe ter sido atribuído o troféu no final da época de 2004/05, quando terminou o campeonato transalpino em quarto lugar, ao comando da Udinese.

Dos 61 treinadores dos três primeiros escalões em Itália (Serie A, Serie B e Serie C) que votaram, 42 elegeram Spalletti, que ficou à frente de Simone Inzaghi (seis votos), do Inter Milão, e Stefano Pioli (três), do AC Milan, este último que havia sido distinguido na temporada de 2021/22.

Sob a liderança de Luciano Spalletti, o Nápoles voou para o título ao longo da temporada 2022/23, deixando a vice-campeã, Lazio, a 16 pontos e encerrando um jejum de 33 anos de espera e fracassos.

Entretanto, Spalletti deixou o Nápoles, que, sob a liderança de Rudi Garcia e, depois, Walter Mazzarri, perdeu todas as esperanças de revalidar o título e está atualmente na nona posição no campeonato italiano, com 32 pontos, a 22 do líder Inter.

Desde agosto de 2023, Luciano Spalletti é o selecionador de Itália, atual campeã europeia, que, após não se conseguir apurar para o Mundial2022, no Qatar, qualificou-se com alguma dificuldade para o Euro'2024, na Alemanha.

O ex-internacional italiano Fabio Grosso foi eleito o melhor treinador da Serie B por levar o Frosinone à elite, após o que deixou o clube em junho de 2023 rumo ao Lyon, mas a experiência no campeonato francês durou menos de dois meses.