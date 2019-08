Lukaku a um passo do Inter Milão por 70 milhões

Depois de falhada a transferência para a Juventus, devido a falta de acordo com a outra parte envolvida no negócio (Paulo Dybala, que rumaria em sentido inverso), Romelu Lukaku volta a estar próximo da saída do Manchester United e uma vez mais tendo Itália como destino. A única mudança é mesmo o clube final, que segundo a Sky Sports News será o Inter Milão, isto depois de os italianos terem feito chegar uma proposta bastante tentadora, de 70 milhões de euros, com a possibilidade de encaixe de 13 milhões adicionais por objetivos.





Com a oferta italiana nas mãos, o agente do jogador estará por estas horas em solo britânico em conversações com os dirigentes do Manchester United, esperando com estas conversas fechar a transferência do seu agenciado para o emblema da Serie A.De notar que Lukaku se encontra por estes dias na Bélgica, a treinar-se com o Anderlecht, tendo regresso marcado ao centro de treinos dos red devils para esta quinta-feira. Ora, caso esta transferência acabe por se confirmar, o mais certo é o belga apenas visitar Carrington... para recolher os seus pertences.