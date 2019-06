Lukaku dá prazo de duas semanas para red devils e Inter chegarem a um entendimento

Romelu Lukaku não esconde o desejo de abandonar Old Trafford rumo ao Inter mas mostra-se impaciente com a falta de fumo branco nas negociações e impôs um prazo para o entedimento entre os clubes: duas semanas.





O avançado belga, de 26 anos, está atualmente de férias em Los Angeles, nos Estados Unidos, e deve apresentar-se em Manchester na próxima segunda-feira, dia 1 de julho, para o arranque da pré-temporada do plantel de Ole Gunnar Solskjaer. No entanto, o poderoso avançado quer ter o futuro resolvido antes da viagem dos red devils para a Austrália, onde vão cumprir parte da pré-época.O primeiro jogo do Manchester United nos antípodas é frente ao Perth Glory, no dia 13.