Lukaku: «Estou aqui para levar os nerazzurri de volta ao topo»

O Inter Milão anunciou esta quinta-feira a contratação do futebolista belga Romelu Lukaku até 2024 , tendo pago um valor recorde ao Manchester United, que vai agora lutar pela conquista da Liga italiana ao lado do português João Mário."O Inter era o único clube que eu queria, porque o Inter não é para todos. Estou aqui para levar os nerazzurri de volta ao topo", afirmou o avançado em declarações ao site oficial do emblema transalpino, que conta ainda com o ex-Vitória de Guimarães Dalbert.Os relatos na imprensa referem que o custo foi de 73 milhões de libras (cerca de 80 milhões de euros), ultrapassando os 46 milhões de euros gastos para contratar Christian Vieri à Lazio, em 1999.Em 2017, Lukaku trocou o Everton pelo Manchester United, tendo os red devils gasto cerca de 90 milhões de euros, mas, apesar dos 42 golos em 96 jogos, o belga nunca conseguiu impor o seu estilo de jogo com o treinador português José Mourinho, nem com o atual técnico Ole Gunnar Solskjaer.