Lukaku explosivo: «Foi preciso um jogador da Juventus dar positivo para o futebol parar»

Romelu Lukaku, jogador do Inter, não usou de meias palavras para abordar a situação que se vive em Itália por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. Numa altura em que se fala sobre datas para possíveis regressos, o avançado belga defende que as competições devem continuar paradas.





"A saúde vem em primeiro lugar. Por que vamos jogar futebol se há pessoas no mundo que estão a arriscar as suas vidas? Foi preciso que um jogador da Juventus desse positivo para o futebol parar. Isso é normal? Não, não é normal", considerou o futebolista durante uma conversa no Instagram com Thierry Henry, organizada pela Puma. Lukaku referia-se ao caso de Daniele Rugani, o primeiro jogador da Juventus com um teste positivo."Admito que sinto falta do futebol, do ritmo da corrida, da competição, de ver o estádio cheio, do carinho do público... Mas agora o mais importante é a saúde das pessoas. Tudo o resto é secudário", considerou o belga.