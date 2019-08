Lukaku faz hoje testes médicos no Inter Milão

Romelu Lukaku vai realizar hoje, segundo a imprensa italiana, exames médicos no Inter, devendo assinar contrato com o emblema transalpino antes do fim de semana. O avançado do Man. United deixa Inglaterra, onde chegara em 2011/12, rumando à Serie A, onde terá como meta acabar com a hegemonia da Juventus.

O Inter prepara-se para investir 78 M€ no atacante belga de 26 anos (65 M€ mais 13 M€ por objetivos), que se torna na aquisição mais cara de sempre do clube, superando Christian Vieri (45 M€). Passa a ser a quarta transferência mais cara em Itália, atrás de Cristiano Ronaldo (117 M€), Higuaín (90 M€) e De Ligt (85,5 M€).