Lukaku pode falhar arranque da época no Inter por... excesso de peso

Ver esta publicação no Instagram Loading... Uma publicação partilhada por Romelu Lukaku (@romelulukaku) a 17 de Ago, 2019 às 4:19 PDT

Romelu Lukaku pode falhar o arranque da liga italiana no Inter devido ao excesso de peso, avançou este sábado o jornalista da beIN Sports Tancredi Palmeri.O jogador, pelo qual os italianos pagaram ao Manchester United cerca de 65 milhões de euros neste mercado, chegou a Milão com 104 kg. Os responsáveis do clube ditaram que Lukaku tinha de perder peso e baixar da marca dos 100 kg, o que ainda não aconteceu. Recorde-se que o Inter tem o seu primeiro jogo do campeonato no dia 26 de agosto, frente ao Lecce.Entretanto, este sábado, o jogador publicou uma fotografia nas redes sociais na qual mostra... as pernas.