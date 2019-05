Lukaku por Perisic em equação

Romélu Lukaku, avançado do Manchester United, é um dos alvos prioritários do Inter na próxima temporada. Segundo ‘La Gazzetta dello Sport’, os nerazzurri estão dispostos a oferecer Iván Perisic, que já estava na lista dos red devils quando José Mourinho era o treinador, e 30 milhões de euros para conseguirem contratar o belga e, consequentemente, agradar a Antonio Conte. Mas o treinador italiano tem alternativas em mente, com Dzeko, avançado da Roma, a surgir como o plano B. Reforçar o ataque é visto como fundamental, até porque o futuro de Mauro Icardi é ainda uma incógnita.

Noutros sectores, Conte já aconselhou os dirigentes do Inter a contratarem Victor Moses, com quem o técnico trabalhou no Chelsea. O ala nigeriano está emprestado pelo emblema londrino ao Fenerbahçe.