Lukaku: «Ronaldo disse-me que a Serie A é o campeonato mais duro»

No Inter Milão desde o início da temporada, e até ver com uma campanha de encher o olho, o belga Romelu Lukaku não hesitou em pedir a Cristiano Ronaldo indicações antes de tomar a sua decisão. Quem o assumiu foi o próprio avançado belga, que ao 'The New York Times' revelou até que CR7 lhe confessou ter encontrado muitas dificuldades de adaptação. Tudo por causa da qualidade da oposição defensiva que encontrou...





"Ronaldo disse-me que a Serie A é a mais dura do Mundo em termos defensivos. Disse que marcou em todos os países, mas que esta foi a oposição mais difícil que encontrou para isso. E se para ele é difícil, então é porque é mesmo muito complicado", declarou o avançado belga, que até ao momento leva doze golos marcados na Serie A, curiosamente mais dois do que Ronaldo.