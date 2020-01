Lukaku sobre Conte: «Disse-me em frente de toda a equipa que eu era lixo»

Romelu Lukaku contou numa entrevista 'Sky Sports' que Antonio Conte é um treinador "duro". O avançado belga, que no último verão mudou-se do Manchester United para o Inter, começou por estranhar a exigência dos treinos - "cheguei a dizer ao meu empresário que nunca tinha treinado assim" -, mas depois foi confrontado com a postura do técnico italiano nos jogos.





Num jogo em casa com o Slavia Praga, para a Liga dos Campeões, Lukaku experimentou na pele a ira de Conte. "Ele diz-te na cara se estás a jogar bem ou mal. E eu joguei realmente mal. Disse-me em frente de toda a equipa que eu era lixo. Nunca me tinha acontecido isto... Disse que eu era lixo e que me tiraria do campo ao fim de 5 minutos se voltasse a jogar assim.""Tirou-me a confiança, mas ao mesmo tempo despertou-me. Ele faz isto com todos, não importa que jogador seja. Para ele todos são iguais", acrescentou Lukaku. "Pouco depois jogámos um dérbi com o Milan e fiz uma das minhas melhores exibições da temporada."