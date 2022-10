Mancini convida lateral brasileiro do Monza para seleção italiana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roberto Mancini, selecionador de Itália, entrou em contacto com o Monza no sentido de convidar o lateral esquerdo Carlos Augusto a representar as cores italianas.

A informação é avançada pelo diário 'Lance', que detalha que o jogador brasileiro, que já representou a canarinha pelos sub-20, será em breve contactado pelo selecionador.

O lateral de 23 anos jogou no Corinthains entre 2018 e 2020 e já assumiu que quer chegar à seleção do Brasil. Contudo, este súbito incentivo de Roberto Macini poderá levá-lo a repensar as coisas, até porque tem dupla nacionalidade.

Recorde-se que a seleção italiana já conta com outros jogadores nascidos no Brasil e que se naturalizaram italianos, como são os casos de Jorginho, Emerson Palmieri e Rafael Tolói.

O jogador disputou 11 encontros pelo Monza esta temporada, coroados com um golo.