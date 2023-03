Mancini desvaloriza trio na Champions: «Juntas devem ter uns sete ou oito jogadores italianos»

A Itália tem três clubes nos quartos de final da Champions (Inter, Milan e Nápoles), mas isso não anima o selecionador Roberto Mancini. “O futebol italiano não renasceu por causa disso. Talvez o futebol de clubes. Se olharmos para as três equipas que estão nas Champions, juntas devem ter uns sete ou oito jogadores italianos, não mais do que isso”, lembrou o técnico campeão europeu no início da preparação para o jogo com Inglaterra. E Mancini aponta o dedo diretamente aos clubes: “Não temos avançados e não há muitas escolhas além dos já convocados. Os jovens com passaporte italiano não jogam.”