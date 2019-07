Mancini elogia Paulo Fonseca

Quarta cara nova no plantel da Roma, Gianluca Mancini revelou que o telefonema de Paulo Fonseca foi importante na decisão de trocar a Atalanta pelo clube da capital italiana. "Fiquei impressionado com Paulo Fonseca, porque não é todos os dias que recebes um telefonema de um treinador de sucesso como ele. Só posso dizer que estou ansioso por começar", afirmou o central de 23 anos, substituto de Marcano no plantel da Roma. O internacional italiano custa, para já, 2 milhões pelo empréstimo, mas tem uma cláusula de compra obrigatória no final da época por 13 M€. A estes valores acrescem 8 M€, dependentes do rendimento do jogador.

Verde no AEK

De saída está avançado Daniele Verde, que ruma ao AEK de MIguel Cardoso, a troco de 1 milhão, com a Roma a ficar com 30 por cento de uma futura venda.