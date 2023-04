Mancini fecha a posta da seleção italiana na cara de Balotelli: «Esse capítulo está encerrado»

Roberto Mancini fechou a porta ao regresso de Mario Balotelli à seleção italiana. A escassez de avançados levou o técnico a procurar alterativas na Argentina, onde encontrou Mateo Retegui, que vestiu as cores do país graças aos seus antepassados italianos, mas a imprensa avança que Balotelli chegou a oferecer-se para regressar à 'nazionale'."Há avançados italianos em muita boa forma, acreditem em mim", escreveu Mancini, nas redes sociais.Depois, o selecionador foi novamente confrontado com o assunto num evento da federação. "Penso que esse assunto está encerrado", atirou.Balotelli, de 32 anos, joga atualmente no Sion. Marcou 5 golos nos 15 jogos que realizou esta época no campeonato suíço.