O defesa grego Kostas Manolas transferiu-se da Roma para o Nápoles, mantendo-se na primeira liga italiana de futebol nas próximas cinco temporadas, anunciou o clube da capital.A Roma, que esta temporada vai ser orientada pelo português Paulo Fonseca, não revelou os valores da transferência, contudo os meios de comunicação desportivos italianos apontam para uma verba a rondar os 36 milhões de euros.Em Itália, dão ainda conta de que o médio da Guiné Conacri Amadou Diawara pode seguir o sentido inverno do defesa, por cerca de 20 milhões de euros.O defesa central, de 28 anos, vestiu as cores dos 'Giallorossi' durante as últimas cinco temporadas, tendo realizado 206 encontros.