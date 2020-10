Maratona de penáltis obrigou AC Milan a pernoitar em Portugal

Com planos para regressar a Itália ao início da madrugada desta sexta-feira, o AC Milan foi forçado a pernoitar em terras lusas após o encontro com o Rio Ave. Tudo por causa do tempo extra e posterior desempate por penáltis da partida de Vila do Conde, que adicionou praticamente hora e meia ao plano inicialmente traçado e fez com que a formação milanesa ficasse impossibilitada de apanhar o voo que tinha agendado para regressar a Itália, pelas 0h30, já que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro tinha encerrado as suas operações do dia.





Agora, de acordo com o que foi possível confirmar junto do site oficial da ANA, o avião que levará o AC Milan para Itália está marcado para as 10 horas da manhã desta sexta-feira, devendo a comitiva transalpina chegar a Malpensa perto das 14 horas locais - cerca de 50 horas antes do regresso à ação na Serie A, para defrontar o Spezia, no domingo.