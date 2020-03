Marcelo é hipótese para Juventus

A Juventus pondera a contratação do lateral esquerdo brasileiro Marcelo para disputar a posição com Alex Sandro. Marcelo perdeu espaço no onze do Real Madrid nas últimas duas épocas e deverá sair no próximo mercado de transferências. Segundo a imprensa italiana Maurizio Sarri, treinador da vecchia signora, estaria de acordo com a aquisição de Marcelo, que teve os seus melhores anos nos meregues ao lado de Cristiano Ronaldo.





O português também vê com bons olhos a chegada do internacional brasileiro, com quem tem uma relação de amizade muito próxima. Recorde-se que, aquando da saída de CR7 dos merengues, Clarisse Alves, mulher de Marcelo, sublinhou isso mesmo. "A saída do Cristiano foi má para nós. Passávamos muito tempo juntos, éramos amigos chegados da família dele. O meu filho também era muito chegado ao Cristiano Jr. A saída dele deixou-nos um vazio", revelou ao ‘Tuttosport’.Marcelo, agora com 31 anos, chegou a Madrid em 2007 e já soma mais de 500 jogos pelo clube onde conquistou quatro Ligas dos Campeões e também por quatro vezes a La Liga.