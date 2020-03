Marchisio pergunta a quem sai das áreas isoladas em Itália: «Não te sentes uma m***?»

Claudio Marchisio, ex-futebolista italiano que fez grande parte da carreira na Juventus, publicou uma arrasadora mensagem no Instagram criticando violentamente as pessoas que tentam sair das áreas confinadas, onde se tenta conter a epidemia do coronavírus. Itália tem 16 milhões de pessoas em isolamento no norte do país.





O antigo médio partilhou a foto de uma mulher - médica ou enfermeira - que terá adormecido, certamente por cansaço, em cima do teclado de um computador, com a seguinte mensagem: "Tu que saíste da zona vermelha porque não queres que te aconteça nada. Para ti, que tens a escola fechada, e sais com os amigos pela noite. Tu, que não podes esquiar... Quando vês esta foto, não te sentes uma merda?", questiona Marchisio.