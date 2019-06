Marco Giampaolo deixa Sampdoria ao fim de três épocas

O treinador italiano Marco Giampaolo deixou a Sampdoria após três épocas à frente da equipa técnica de futebol, informou este sábado o clube de Génova, nono classificado na última Série A italiana.





"Agradecemos a Marco por três épocas connosco. Crescemos juntos, tivemos muita satisfação e agora desejamos-lhe boa sorte na continuação da sua carreira", salientou o presidente da Sampdoria, Massimo Ferrero.A rescisão com o técnico, que tinha contrato até junho de 2020, foi por comum acordo, com Giampaolo a agradecer igualmente ao clube e a dizer que foram "três épocas inesquecíveis" com a formação de Génova.