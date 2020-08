Marco Giampaolo é o novo treinador do Torino

Marco Giampaolo vai ser o treinador do Torino nas próximas duas temporadas, até 2022, substituindo no cargo o compatriota Moreno Longo, anunciou esta sexta-feira o clube da Serie A.

Numa curta nota publicada no site oficial, o emblema de Turim, que terminou a última edição a Série A no 16.º posto, destacou as "várias experiências" do técnico em clubes da Serie A e B, como o Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria e AC Milan.

O clube de Milão, no qual alinha o português Rafael Leão, foi precisamente a última equipa que o técnico de 53 anos orientou, numa curta passagem no início da época 2019/20.