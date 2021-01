Mario Balotelli reage à fúria dos adeptos do Brescia: «Apesar de tudo eu amo-vos»

Mario Balotelli reagiu nas redes sociais às duras palavras que teve de ler numa tarja colocada pelos adeptos do Brescia, a sua anterior equipa, na deslocação do Monza, em jogo da Serie B, à cidade.





O jogador italiano, que deixou o clube depois de uma série de controvérsias, a envolver o presidente Massimo Cellino, partilhou uma storie no Instagram em resposta aos adeptos que diziam que 'Super Mário' "vale zero" e que é "um homem sem dignidade"."Curva norte [adeptos], vocês sabem quantas coisas gostaria de vos dizer sobre 'sabem quem'?", começou por escrever."As minhas performances no ano passado não foram, concordo convosco, as melhores e já fiz 'mea culpa', mas posso também dizer-vos que elas foram influenciadas por esta personagem que infelizmente não ama esta cidade, garantidamente não ama estas cores e certamente não vos ama", acrescentou o antigo internacional italiano depois da vitória do Monza, por 1-0."Tenho estado calado até agora, precisamente porque tenho dignidade, porque amo esta cidade e as suas cores. Lamento que tenha acabado, mas Brescia foi, é e será sempre a minha casa; o Brescia vai ter sempre o meu respeito", prosseguiu."Talvez esta tarja (entendo-a porque vocês não sabem o que realmente se passou internamente) devesse ser dirigida a 'vocês sabem quem'. Porque ele é a pessoa que não tem respeito nem pelos seus jogadores. Boa noite, Brescia para sempre no meu coração. Apesar de tudo, eu amo-vos", finalizou.