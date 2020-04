Mario Balotelli recorda 'pantufada' de Totti: «Nunca me pediu desculpa»

Mario Balotelli revelou numa conversa no Instagram que Francesco Totti nunca lhe pediu desculpas pela falta feia - uma entrada por trás - que cometeu na final a Taça de Itália de 2009/10, onde o Inter derrotou a Roma, por 1-0.





"Não tenho nada contra ele, se for preciso digo-lhe isto. Na altura percebi que o problema não era eu. Cometeu uma falta feia e viu o cartão vermelho. Que podia eu ter-lhe dito? Naquele jogo ele sofreu as consequências", contou Balotelli.O avançado, que agora joga no Brescia, diz que não tem nada contra o antigo jogador da Roma mas.... "Nunca me pediu desculpa. Ele teve outros problemas naquele jogo e pagou por isso. Mas lembro-me que nos abraçámos no final da época."Balotelli, que tem sido apontado a outros clubes, contou, por outro lado, que está bem no Brescia, mesmo estando o clube em vias de descer à Serie B. "Estou feliz aqui e não quero sair. Brescia é a minha cidade. Estou num grande clube, com jogadores fantásticos e adeptos extraordinários. Lutámos muito esta época, mas são coisas que acontecem no futebol. Queríamos fazer mais, mas a temporada foi dura para nós."