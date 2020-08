Mário Rui renova com o Nápoles até 2025

O futebolista português Mário Rui, lateral esquerdo do Nápoles, renovou contrato com o clube italiano até 2025, anunciou esta terça-feira o sétimo classificado da última edição da Serie A, no seu site oficial.

Mário Rui, de 29 anos, está no Nápoles desde 2017/18 e vai prosseguir a sua carreira no futebol italiano, depois de também já ter passado pela Roma, pelo Empoli, pelo Spezia e pelo Gubio, estes três últimos por empréstimo do Parma, clube que nunca chegou a representar em jogos oficiais.

Ao serviço dos napolitanos, o lateral português conquistou uma Taça de Itália, troféu alcançado na última época.

Apesar de ter passado pela formação do Sporting e do Benfica, Mário Rui nunca atuou na Liga portuguesa e a sua única experiência sénior no futebol luso foi em 2010/11, ao serviço do Fátima, na altura no segundo escalão, tendo depois rumado a Itália.

Com a seleção nacional, o jogador nascido em Sines tem nove internacionalizações e esteve no grupo que conquistou a Liga das Nações, em 2019.

No mesmo comunicado, o Nápoles anunciou as renovações do defesa Di Lorenzo e do médio macedónio Elif Elmas, também até 2025.