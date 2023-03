Mário Rui vai falhar dois jogos por castigo

A expulsão no jogo com o Empoli custou a Mário Rui, lateral do Nápoles, dois jogos de suspensão. O internacional português viu um cartão vermelho direto aos 67’ depois de ter acertado com a bota na coxa de Caputo. Desta forma, o esquerdino vai desfalcar a turma napolitana, que lidera destacada a Serie A, nos encontros com a Lazio (sexta-feira) e a Atalanta (dia 11).Um jogo para Rafael LeãoPor ter completado uma série de cinco amarelos, o avançado Rafael Leão (Milan) também vai cumprir suspensão este fim de semana, falhando o duelo com a Fiorentina, no sábado.