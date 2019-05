Marquinhos perto de assinar pela Juventus

Marquinhos está perto de assinar pela Juventus. De acordo com ‘La Gazzetta dello Sport’, a Vecchia Signora está disposta a pagar pelo menos 60 milhões de euros para garantir o central do PSG, de 25 anos. Para a mesma posição, o clube de Cristiano Ronaldo e João Cancelo tem também praticamente garantido o turco Merih Demiral, do Sassuolo. A Juventus tem direito de preferência pelo ex-defesa do Sporting e deverá pagar 15 milhões de euros, segundo o conceituado jornalista Gianluca di Marzio.

O mercado, de resto, estará dependente do novo treinador, mas a porta de saída começa a ficar aberta para vários jogadores. Pjanic, Dybala e Mandzukic são três dos nomes com o futuro em Turim indefinido.