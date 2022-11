Massimiliano Allegri 'esquece' Cristiano Ronaldo: «Penso que Messi foi sempre o melhor do Mundo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Massimiliano Allegri orientou Cristiano Ronaldo na Juventus em 2018/19 mas revelou esta terça-feira, antes de defrontar o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, que a preferência pessoal foi sempre por Lionel Messi."Acho que ele foi sempre o melhor do Mundo, esteve sempre entre os melhores e é normal que nem todas as temporadas possam correr bem. Acho que para ele é um ano importante, para o PSG e face ao Mundial. Tem 35 anos e estamos numa das últimas temporadas da carreira", vincou o treinador italiano numa conferência de imprensa que considerou "estranha"."Amanhã é um jogo importante mas esta é uma conferência estranha para mim porque é a primeira da minha carreira sem esperanças de apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões", lamentou."O facto de não poder competir a partir de março com os melhores da Europa deve irritar-nos por dentro, criar raiva e estímulo para o que é o resto da temporada", explicou ainda Allegri.