Materazzi assume 'pancadaria' com Balotelli: «Dei-lhe bem e ele mereceu-o»

O período de paragem dos campeonatos não está a ser particularmente fácil para jogadores e adeptos, mas a verdade é que esta fase nos está a permitir conhecer histórias até agora desconhecidas e que provavelmente tarde ou nunca seriam reveladas. E quando envolvem Mario Balotelli... então vale mesmo a pena conhecê-las!





A mais recente foi contada por Marco Materazzi e diz respeito ao jogo das meias-finais da Liga dos Campeões de 2010, diante do Barcelona, onde defesa e avançado se pegaram por causa de uma atitude deste último. Até aí já se sabia. Desconhecida era mesmo a cena de pancadaria que terá mesmo ocorrido entre ambos em pleno balneário."Dei-lhe uma boa 'porrada', é verdade. Adoro o Mario, mas nesse dia mereceu-o. Já somos amigos novamente, praticamente irmãos, mas ele fez algo naquele dia que não deveria ter feito. Atirar a camisola ao chão depois do apito final nem foi o pior de tudo. No autocarro antes do jogo virou-se para nós e disse 'hoje vou jogar mal', por isso prometi a mim mesmo que iria fazer pagar por aquilo. Quando ele entrou em campo, lembro-me que num lance tentou rematar do meio campo em vez de apostar no contra-ataque. O Diego Milito queria matá-lo", recordou o antigo defesa, que em seguida lembrou outro momento em que colocou o polémico avançado na linha e agora com o consentimento de José Mourinho."Nós acreditávamos no Mario, ele marcou imensos golos e contribuiu para os nossos sucessos, mas uma semana depois dessa situação lembro-me de ter pedido ao Mourinho para me colocar contra ele num exercício de treino. Uns segundos depois mandei-o para o balneário!", relembrou.