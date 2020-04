Materazzi sobre Mourinho: «Um escudo, um amigo, um pai e um irmão»

Marco Materazzi fez parte da equipa do Inter que foi treinada por José Mourinho, entre 2008 e 2010, e não poupa nos elogios para descrever o agora técnico do Tottenham.





"O Mourinho era um escudo, um amigo, um pai e um irmão. Ele zangava-se connosco no balneário, mas sabia os botões que tinha de pressionar para obtermos resultados", contou o antigo defesa italiano, numa conversa no Instagram com o ex-guarda-redes francês Sebastien Frey."Basicamente deixei de jogar futebol com ele. O relacionamento que tínhamos era de confiança e respeito. Sabia que se calhar só ia jogar um encontro, mas tinha a estima dele. A consistência era o mais importante e ele era consistente. As pessoas diziam que eu não gostava do treinador que se seguiu [Rafa Benítez], mas nós não nos dávamos bem porque ele não era consistente", frisou o antigo defesa transalpino.E prosseguiu, sempre em tom elogioso: "É difícil suceder a Mourinho, mas o Leonardo foi inteligente nesse aspeto porque limitou-se a copiar o que o Mourinho tinha feito."Em 2009/10, com o português ao leme, o Inter ganhou o campeonato, a Liga dos Campeões e a Taça de Itália. "Tínhamos uma equipa forte naquela época, mas depois ainda chegaram o Lucio, o Samuel Eto’o, o Diego Milito e o Thiago Motta. Éramos 25 jogadores e, independentemente de quem jogasse, a equipa estava sempre ao mesmo nível."