Matic anunciou adeus ao Manchester United e Mourinho quer voltar a contar com o médio

A relação de Nemanja Matic e José Mourinho pode ter um terceiro capítulo. É isso que adiantou o jornal sérvio 'Republika', garantindo que o técnico português da Roma quer contar com o jogador, de 33 anos, a partir de 2022/23.O internacional sérvio anunciou que irá deixar o Manchester United quando acabar o contrato no final da temporada e ao fim de cinco épocas nos red devils.Foi precisamente em Old Trafford que trabalhou pela última vez com o técnico setubalense, nas épocas 2017/18 e 2018/19. No Chelsea, os dois também haviam trabalhado juntos, entre 2013 e 2016.Esta época, o ex-Benfica soma 27 jogos oficiais pelo Manchester United.