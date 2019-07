Matthijs de Ligt: «Cheguei a ler que um clube não me queria porque o meu pai era gordo»

Matthijs de Ligt tem a apenas 19 anos, mas foi um dos jogadores mais cobiçados neste mercado de verão. O central formado no Ajax acabou por escolher a Juventus, mas não deixou de se sentir aborrecido com algumas coisas que leu a seu respeito, conforme contou numa entrevista ao 'Voetbal International'.





"Publicavam coisas todos os dias, a cada dia aparecia sempre algo de novo. Chegou a sair uma notícia em que diziam que um clube não me queria porque o meu pai era demasiado gordo e eu podia seguir essa tendência... É ridículo!", atirou o holandês, referindo ao jornal inglês 'Mirror', que deu conta do 'arrefecimento' do interesse do Manchester United no jovem central por esse motivo.De Ligt contou ainda que recusou muitos milhões do PSG. "O dinheiro não foi importante na escolha que fiz, quem me conhece sabe que não me movo por dinheiro. Cada um tem a sua opinião, que respeito, mas houve coisas que foram ditas de forma muito superficial."