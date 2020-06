Mattia Perin feliz no Génova: «Ajudaram-me quando mais precisava»

Mattia Perin garante que regressar ao Génova em janeiro foi a escolha certa. O Guarda-redes, de 27 anos, esteve muito perto de ser jogador do Benfica no verão de 2019. Chegou mesmo a viajar para Lisboa mas os problemas físicos que tinha na altura impediram o negócio. O jogador acabou por regressar à Juventus e foi emprestado em Janeiro.





"Tenho um sentimento inexplicável pelo Génova, um clube que me ajudou quando eu mais precisava e que já faz parte da minha família desde os 16 anos. Aqui sinto-me em casa", afirmou, em entrevista ao jornal Secolo XIX.Perin vai regressar à Juventus no final da temporada."Tenho contrato com a Juventus e sei que vou ter de regressar no final da temporada. Temos de conversar e chegar a um acordo que seja bom para as duas partes. Neste momento estou exclusivamente concentrado no Génova", concluiu.