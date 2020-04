Matuzalem irritou Mourinho, chorou por Baggio e apaixonou-se... por mozarela

O brasileiro Francelino Matuzalem recordou a sua caótica carreira ao site gianlucadimarzio.com, relatando alguns episódios que a marcaram. O antigo médio, que em Itália passou por clubes como Nápoles, Lazio e Génova, lembrou um golo que marcou com a cara ao Inter de José Mourinho e o seu amor por... mozarela.





Conhecido pela sua indisciplina, e pela facilidade com que era admoestado com cartões vermelhos pelos árbitros, Matuzalem reconhece que se não se tivesse tornado jogador de futebol, hoje podia não estar vivo. "Não vou negar, se não me tivessem escolhido no Vitória da Bahia quando eu era miúdo, teria acabado onde acabaram os meus amigos de infância: na cadeia ou no cemitério."O antigo médio confessou, por outro lado, ter apanhado um vício quando assinou pelo Nápoles, em 1999. "Mozarela! Oh meu Deus, não conseguia parar de comer. O [Emiliano] Mondonico começou a por-me no banco e não o condeno por isso, era embaraçoso."Matuzalem não se mantinha muito tempo no mesmo clube e rapidamente passou do Piacenza para o Parma e depois para o Brescia. "Quase chorei quando vi o Roberto Baggio pela primeira vez. Era um ídolo para mim, vi aquela final do Mundial de 1994 quando era miúdo. O Baggio e o Ronaldinho foram sem sobre de dúvidas os melhores jogadores com quem joguei"."O golo mais importante que marquei foi pela Lazio, na Supertaça de 2009. Foi um ricochete, mas houve gente que disse que foi com a mão... Posso garantir que marquei com a cara porque doeu mesmo muito", frisou.A Lazio ganhou esse jogo, contra o Inter de José Mourinho. "Lembro-me que o Mourinho nem quis receber a medalha de prata..."