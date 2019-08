Maurizio Sarri falha dois primeiros jogos da Juventus na Serie A

Maurizio Sarri não vai marcar presença no banco da Juventus nos dois primeiros jogos da Serie A, anunciou esta quinta-feira a Vecchia Signora no seu site oficial. De acordo com a equipa de Cristiano Ronaldo, o técnico encontra-se a recuperar de forma satisfatória da pneumonia que sofreu no início da semana, mas de forma a não comprometer o seu processo de recuperação foi decidido que não irá sentar-se no banco nessas duas partidas.





Dessa forma, serão os seus adjuntos a comandar os destinos do campeão italiano diante do Parma e do Nápoles, em duelos marcados para 24 e 31 de agosto, pelas 17 e 19:45, respetivamente.