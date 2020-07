Maurizio Sarrio prepara revolução na Juventus

A Juventus atravessa a pior fase da temporada, já que ficou pela primeira vez sem vencer em três jogos seguidos, e Maurizio Sarri encontra-se sob pressão. De acordo com a imprensa italiana, a continuidade do técnico, de 61 anos, na Juventus será reavaliada pela direção do clube no caso de existir um mau resultado na visita de segunda-feira à Lazio. Acaba por ser um jogo importante na luta pelo título e, numa altura em que Juventus persegue a conquista do nono campeonato consecutivo, Sarri também já pensa no que aí vem.

Segundo a imprensa italiana, o plantel dos bianconeri será alvo de uma profunda revolução no próximo mercado de transferências, de forma a que a equipa possa atuar num estilo de jogo mais próximo daquilo que idealiza Maurizio Sarri. Pelo que é avançado, a Juventus vê como dispensáveis cinco elementos do atual plantel principal: Gonzalo Higuaín, Bernardeschi, Khedira, Matuidi e Rugani. Além destes jogadores, também os emprestados Luca Pellegrini (Cagliari) e Cristian Romero (Génova) não devem contar para Sarri. O plano da Juventus passará por reduzir o peso salarial da equipa e baixar a média de idades, apostando em jovens que possam auxiliar Ronaldo e Dybala no ataque.

Entretanto, numa fase em que é abordada a possível saída de Sarri da Juventus, são apontados nomes para o banco. A imprensa inglesa adianta que Pochettino é a preferência do presidente Agnelli como possível sucessor.