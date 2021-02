Mauro Bellugi morre aos 71 anos vítima de covid-19

O antigo futebolista internacional italiano Mauro Bellugi morreu hoje, aos 71 anos, vítima de complicações relacionadas com a covid-19, informou o Inter, clube que representou enquanto profissional ao longo de cinco temporadas.

"Um grande homem e um grande jogador deixou-nos hoje. Descanse em paz, Mauro Bellugi", escreveu o emblema 'nerazzurri', na rede social Twitter.

O estado de saúde do antigo médio, que já sofria de outras patologias, piorou após ficar infetado com o novo coronavírus, e em dezembro viu serem-lhe amputadas as duas pernas.

Durante a sua carreira como jogador, Bellugi foi coroado campeão italiano pelo Inter, em 1971, e envergou a camisola da seleção transalpina nos Campeonatos do Mundo de 1974 e 1978.

Após representar o Inter, entre 1969 e 1974, vestiu as cores do Bolonha, também durante cinco épocas, de 1974 a 1979, seguindo-se um ano em Nápoles (1979/80), antes de terminar a carreira no Pistoiese na temporada seguinte.