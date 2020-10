McKennie ainda agora chegou à Juventus e Cristiano Ronaldo já lhe deu uma alcunha

Weston McKennie assumiu esta sexta-feira, em declarações à ESPN, ter-se sentido a viver um sonho quando entrou pela primeira vez nas instalações da Juventus e se cruzou com alguns jogadores da Vecchia Signora. Em especial com Cristiano Ronaldo, máxima figura da formação transalpina que para o jovem norte-americano, de 22 anos, se revelou uma agradável surpresa pela sua forma de ser.





"Tem sido uma enorme honra jogar ao lado do Cristiano Ronaldo. Ainda me lembro da primeira vez que estive com ele, estava no corredor e fiquei do género 'oh, tem calma, tem calma...' Mas ele é um tipo bastante genuíno, direto ao assunto, quer vencer, tem uma fantástica mentalidade e está sempre a brincar. Até me chama 'Texas Boy'. Para um jogador com as suas conquistas poderia ser arrogante, mas é muito acessível, simpático e acaba por nos acolher a todos independentemente da idade", declarou o médio, que é natural de Little Elm, precisamente no Texas.Contratado ao Schalke 04, McKennie assume que um dos momentos mais impactantes dos seus primeiros tempos em Turim foi mesmo a entrada no balneário pela primeira vez. "Foi mesmo de ficar de boca aberta. Entrar e ver todos aqueles jogadores com quem normalmente jogo no PES... Fiquei do género 'meu Deus!"... Posso aprender tanto com esta gente e eles vão certamente acolher-me e ajudar-me. Este é um clube que ganha títulos, que luta com os melhores do Mundo e é isso que eu quero. É um clube cheio de tradição, apoiado por muitos adeptos e foi muito entusiasmante vir para cá."