Médico do Spezia explica casos de Covid-19: «Dois jogadores não quiseram ser vacinados»

O Spezia tem um surto de Covid-19 ativo no seio do clube, contando com 11 infetados, entre jogadores e equipa técnica. Uma situação que levou o emblema italiano a suspender temporariamente a atividade desportiva e a isolar a restante comitiva. Mas o que terá levado a tal infortúnio? Para Vincenzo Salini, médico do clube, a causa esteve no facto de dois jogadores terem recusado ser vacinados.





"Demos a primeira dose da vacina ao plantel, mas dois jogadores não quiseram tomar. Eles são 'anti-vacina' e daí desenvolveu-se um pequeno surto", revelou à 'Rádio Punto Novo'.E acrescentou: "Felizmente todos os jogadores sentem-se bem. Todos os clubes estão a trabalhar na administração das vacinas aos jogadores."O médico foi depois questionado sobre se os emblemas italianos deviam dispensar os jogadores que não querem ser vacinados, uma vez que a Federação Italiana de Futebol incentivou todos os atletas que participam nas competições internas a fazê-lo, mas relativizou a ideia."A decisão é dos clubes, mas trata-se de uma pequena porcentagem. Acho que isso iria forçar os jogadores a vacinarem-se ainda mais. Tivemos alguns jogadores vacinados que deram positivo, porque leva algum tempo a fazer efeito. Um dos dois jogadores 'anti-vacina' testou positivo e houve outros que contraíram [Covid-19] muito pouco tempo depois de terem levado a primeira dose", adiantou, antes de deixar uma garantia para o futuro."Tenho a certeza que no Spezia, depois de completada a segunda dose, não vamos ter mais problemas. Da mesma forma que penso que os estádios deveriam ser abertos aos espectadores", vincou.